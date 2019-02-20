НАТО считает неприемлемым заявление Путина о возможном нацеливании ракет на страны альянса

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. В НАТО считают неприемлемыми заявления президента РФ, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе в результате выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил ТАСС представитель альянса, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что альянс продолжает считать Россию ответственной за выход США из этого договора, в очередной раз повторив обвинения в адрес Москвы в развертывании запрещенных видов вооружений.

"Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы", - заявил он. "Мы призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, мы не хотим гонки вооружений, и страны НАТО уже неоднократно призывали РФ в проверяемой форме уничтожить ее ракеты средней дальности", - добавил собеседник агентства.

Представитель НАТО также назвал "российские обвинения в адрес системы противоракетной обороны НАТО", которые РФ выдвигала с момента начала создания этой системы, "грубыми попытками отвлечь внимания от нарушений Россией ДРСМД". По его словам, эти обвинения "не обоснованы, поскольку страны НАТО неоднократно заявляли, что ПРО НАТО создана в исключительно оборонительных целях". Он также в очередной раз повторил утверждение руководства альянса, что "пусковые системы ПРО в Румынии и Польше полностью соответствуют нормам ДРСМД".

Парируя угрозы

Ранее президент РФ в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

Российский лидер особо отметил, что США демонстративно пренебрегли положениями ДРСМД при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. "Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО, - сказал он. - Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок MK-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности Tomahawk. Сделав все это, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД".

Путин напомнил, что, согласно пункту 1 статьи 4 договора, "каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок". В пункте 1 статьи 6, продолжил президент, говорится, что "по вступлению в силу настоящего договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летных испытаний таких ракет, не производит никаких ступеней для таких ракет и ракетных установок таких ракет". "Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет Tomahawk, США эти требования договора прямо и грубо нарушили", - подчеркнул глава государства.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

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