Порошенко призвал генсека ООН надавить на Москву с целью освобождения моряков

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН ходатайство, в котором содержится просьба "надавить на Москву" с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.

Соответствующий документ президент передал в ходе выступления на Генассамблее ООН.

"Сегодня я привез обращение к генеральному секретарю ООН с просьбой давить на Москву с целью освободить украинских моряков", - заявил он.

Порошенко в очередной раз воспользовался международной трибуной для обвинений в адрес РФ. Инцидент в Керченском проливе он назвал "неспровоцированным нападением", обвинил Москву в информационной войне, милитаризации Азовско-Черноморского региона и желании "захватить всю Украину".

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.