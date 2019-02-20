Лидер венесуэльской оппозиции считает, что Россия и Китай не поддерживают Мадуро

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что Россия и Китай не поддерживают президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро, но стремятся защитить свои инвестиции. Такое мнение он высказал в среду в телефонном интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

"Россия и Китай не поддерживают режим Мадуро. На самом деле за последние четыре года они не предоставили ни одного кредита правительству Мадуро. Конечно, у них есть интересы в Венесуэле, потому что они инвестировали большие материальные средства в нефтяной сектор, в инфраструктуру <...> Поэтому они поддерживают, скорее, не Мадуро, а свои инвестиции в нашу страну", - сказал Гуайдо.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США.