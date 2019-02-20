Юнкер не ожидает, что переговоры с Мэй в Брюсселе приведут к прорыву в ситуации с Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не ожидает, что встреча в среду в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй приведет к прорыву на переговорах по Brexit.

Отвечая на брифинге на вопрос журналистов, ожидает ли он прорыва от встречи, которая должна была начаться в 20:30 мск, глава ЕК сказал: "Нет". Переговоры пройдут за закрытыми дверями, по их итогам не запланировано никаких подходов к прессе.

В среду глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил в интервью агентству Bloomberg, что новая совместная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании с Европейским союзом находится в процессе разработки. Боррель подчеркнул, что "договор [о выходе Великобритании из ЕС] пересмотру не подлежит, однако его можно будет интерпретировать или дополнить формулировками", которые могут удовлетворить Евросоюз.

В середине января депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали против проекта соглашения с ЕС об условиях Brexit. 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.