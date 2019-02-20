CNN: минюст США может объявить о завершении расследования Мюллера на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр уже на следующей неделе может заявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом сообщил в среду телеканал CNN .

По словам его источников, Барр в настоящее время готовится к тому, чтобы сделать данное заявление в свете завершения разбирательства, которое уже около двух лет проводит Мюллер. Планируется, что вскоре после этого минюст США направит Конгрессу секретный отчет о расследовании.

В материале констатируется, что в минюсте при подготовке данного заявления принимают во внимание предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она, как планируется, пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Источники CNN не исключают, что сроки, о которых идет речь, могут быть скорректированы. Телеканал NBC сообщал ранее, что расследование Мюллера может быть завершено в середине февраля.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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