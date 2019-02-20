Зампостпреда США в ООН заявил, что антироссийские санкции будут сохранены

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. США, продолжая поддерживать Украину, сохранят антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения, а украинские власти не получат под свой контроль Донбасс и Крым. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Генассамблеи ООН по Украине.

"США стоят плечом к плечу с Украиной, - отметил он. - Как мы уже заявляли ранее, США не признали и не признают аннексию Россией Крыма и не согласятся ни на что иное, кроме как на полное восстановление территориальной целостности Украины. Наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Донбассе, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения, а наши санкции, введенные в связи с ситуацией в Крыму, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине".

"США будут и впредь использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы оказывать поддержку Украине", - заявил он.

12 февраля 2015 года в Минске был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он был призван стать дорожной картой мирного урегулирования в Донбассе, так как предусматривал решение не только вопросов безопасности, но и создавал рамки политического процесса с предоставлением региону особого статуса самоуправления в составе Украины. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, поскольку украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.