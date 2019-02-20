Трамп: глава минюста сам решит, публиковать ли доклад об итогах расследования Мюллера

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр сам решит, публиковать ли доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам проводимого им расследования относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Это будет полностью зависеть от нового генерального прокурора, он прекрасный человек, который действительно уважает эту страну и уважает министерство юстиции. Так что это полностью будет зависеть от него", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.