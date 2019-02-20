Politico: иностранное вмешательство в президентские выборы 2020 года в США уже началось

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Масштабная кампания по дискредитации кандидатов от Демократической партии, собирающихся участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, уже началась в американских социальных сетях, и за ней, по крайней мере частично, могут стоять иностранные государства. С таким утверждением выступила в среду со ссылкой на американских экспертов в области кибербезопасности газета Politico.

По ее данным, основными объектами нападок в социальных сетях стали сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывший член Палаты представителей Конгресса США Бето О'Рурк и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Масштабная кампания по дезинформации, направленная против кандидатов от Демократической партии на выборах 2020 года, идет в социальных медиа, и существуют признаки того, что по крайней мере за частью этой деятельности стоят иностранные государства", утверждает издание.

Целью кампании, по мнению опрошенных Politico экспертов, является подрыв позиции демократов посредством распространения мемов, дискредитирующих хэштегов, дезинформации и искажения реальных позиций претендентов по различным вопросам. Авторы подобных сообщений в социальных медиа, по словам экспертов, стараются "посеять раздор и хаос" в преддверии праймериз демократов.

"Не вся эта активность является организованной", признает при этом газета. "Значительная ее часть представляется естественной и отражает политическую противоречивость самих кандидатов, однако существуют отчетливые признаки, свидетельствующие о скоординированных усилиях неопределенного масштаба, имеющих характеристики, схожие с компьютерными пропагандистскими атаками, которые проводили по время президентской кампании 2016 года онлайн-тролли из российского "Агентства интернет-исследований", утверждает Politico, не приводя при этом никаких конкретных деталей и доказательств.

По версии издания, речь идет о группе из по крайней мере 200 аккаунтов, которые ранее уже были идентифицированы американскими экспертами в области кибербезопасности как якобы занимавшиеся распространением дезинформации в соцсетях во время выборов 2018 года. "Мы можем с уверенностью сказать, что значительная группа подозрительных аккаунтов, которые были активны в ходе одной из самых масштабных операций по оказанию влияния во время [избирательного] цикла 2018 года, сейчас вовлечены в продолжительную и не прекращающуюся деятельность, нацеленную на цикл 2020 года", - цитирует Politico американского эксперта Бретта Хорвата, не приводя никаких доказательств связи подобной активности с иностранными государствами.

"Исследователи и другие опрошенные нами говорят, что не могут с уверенностью указать на конкретных действующих лиц, стоящих за этой скоординированной деятельностью", признает газета. "Непонятно, то ли это хакеры-одиночки, то ли политические активисты или, как утверждают некоторые, государства, такие как Россия, поскольку прослеживается почерк предыдущих атак", - пишет Politico.

Обвинения во вмешательстве в выборы

В середине февраля 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Мюллер также предъявил обвинения в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований", российскому предпринимателю Евгению Пригожину. По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.