Трамп: США готовы смягчить санкции в отношении КНДР, но сначала ждут шагов от нее

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять американские санкции с КНДР, но власти этой страны должны первыми пойти на встречу.

"Санкции США все еще на месте. Я бы хотел снять их, но сначала должен увидеть шаги навстречу с другой стороны", - сказал американский лидер в среду во время выступления перед журналистами в Белом доме. "Я думаю, что у Северной Кореи очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения - вокруг Россия, Китай и Южная Корея. Думаю, что он [Ким Чен Ын] это понимает", - отметил президент США.

"Я не думаю, что это будет последняя наша встреча. У нас очень хорошие отношения", - сказал Трамп о перспективах третьего саммита лидеров.

Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама с 27 по 28 февраля. Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам саммита лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.