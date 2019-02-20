Трамп объяснил, почему Маккейба уволили из ФБР

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен из ФБР, поскольку дискредитировал себя. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"То, что он пытался сделать, это было ужасно. И он был пойман. Я с радостью говорю о том, что мы поймали его", - сказал американский лидер.

"Он опозоривший себя человек, и его отправили в отставку, это сделал не я, это сделали другие. Доклад генерального инспектора был просто катастрофой для него. Любой, кто почитал бы этот доклад, спросил бы, как подобный человек может стоять во главе ФБР" - добавил Трамп.

Маккейб, уволенный из ФБР в марте 2018 года, сообщил 14 февраля CBS, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа. Он пояснил, что распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию, отметил Маккейб.

Маккейб, принимавший активное участие в расследованиях, касавшихся Хиллари Клинтон и президентских выборов, был уволен министром юстиции США Джеффом Сешнсом. Аппарат генерального инспектора минюста США выявил, что Маккейб четыре раза вводил следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми в заблуждение, при этом в трех случаях он находился под присягой. Происходило это во время бесед и допросов, касавшихся передачи СМИ закрытой информации. По словам Сешнса, профильное подразделение ФБР рассмотрело доклад генерального инспектора и предложило уволить Маккейба.