На Украине вступил в силу закон о закреплении в конституции страны курса в ЕС и НАТО

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Закон об изменениях в конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО, подписанный президентом страны Петром Порошенко 19 февраля, вступил в силу.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте документа, опубликованного в правительственной газете "Голос Украины" в среду, 20 февраля.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.

Ранее в парламенте за законопроект о поправках в конституцию, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, за основу и в целом проголосовали 334 депутата при минимально необходимых 300. Этому предшествовало решение Конституционного суда Украины, который одобрил данный законопроект, признав его соответствующим Основному закону страны. 19 февраля документ был подписан президентом.

Долгий путь в ЕС и НАТО

Украина на протяжении всех лет независимости была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции. НАТО уже почти 11 лет назад - на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года - пообещала "со временем" принять Украину и Грузию. Но в апреле 2010 года президент страны Виктор Янукович застопорил процесс, ликвидировав межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

Украина вновь настойчиво стала проситься в НАТО после госпереворота в феврале 2014 года и прихода к власти команды во главе с президентом Петром Порошенко. Однако скорого членства страны в альянсе Киеву пока никто так и не пообещал. В конце января специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в альянсе до сих пор нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь.

Объявляя в конце января о своем намерении участвовать в президентской гонке, Порошенко также пообещал, что страна в 2024 году подаст заявление о вступлении в Евросоюз. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отмечал, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".