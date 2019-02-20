Эксперт: заявления Путина дают США шанс начать диалог о снижении угрозы гонки вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Заявление президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о том, что все действия Москвы в сфере безопасности и вооружений носят исключительно ответный характер, является хорошим поводом для достижения договоренности с США о неразвертывании первыми новых ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение высказал в опубликованной в среду статье газеты The Wall Street Journal исполнительный директор вашингтонской неправительственной организации "Ассоциация по контролю над вооружениями" (Arms Control Association) Дэрил Кимболл.

"Если Путин предлагает не развертывать новые ядерные системы в том случае, если Соединенные Штаты не будут развертывать новые ракетные системы средней и меньшей дальности, то это уже начало разговора", - отметил Кимболл. "Это начало [согласования] новой сделки о процедурах неразвертывания [вооружений] первыми, способных снизить риск новой гонки вооружений", - добавил эксперт.

Путин в среду в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул, что Россия "никому не угрожает", и все ее действия в сфере безопасности "носят исключительно ответный, а значит - оборонительный характер". В случае же появления реальных угроз безопасности российского государства со стороны зарубежных стран РФ готова принять как зеркальные, так и асимметричные ответные меры.

Одним из самых острых вопросов международной повестки дня российский лидер назвал односторонний выход США из ДРСМД. По его словам, Москва готова к переговорам с Вашингтоном по проблематике разоружения, однако не намерена стучаться в закрытую дверь, а предпочитает подождать, пока зарубежные партнеры осознают необходимость равноправного диалога по данной теме.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.