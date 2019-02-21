ООН разрешила делегации КНДР выезд во Вьетнам для участия в саммите с США

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Безопасности ООН одобрил всем членам северокорейской делегации выезд в Ханой для проведения саммита лидеров КНДР и США, запланированного на 27-28 февраля. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"Вьетнам хотел бы запросить у Комитета изъятия из санкций, касающегося участия корейской делегации в саммите, запланированном на 27-28 февраля 2019 года, а также проведения подготовки к нему, для которой потребуется более раннее прибытие членов делегации", - говорится в одобренном документе.

Под персональными санкциями ООН находятся 12 северокорейских граждан, таким образом любой из них теперь получил право выезда во Вьетнам.

Схожее разрешение потребовалось получить Сингапуру для проведения первого американо-северокорейского саммита и Южной Корее для приглашения делегации из Пхеньяна на Олимпийские игры.

9 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.