Глава МИД Венесуэлы встретился с представителями международной контактной группы

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Представители международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле обсудили с главой МИД южноамериканской республики Хорхе Арреасой ситуацию в стране. Об этом сообщило в среду внешнеполитическое ведомство Боливарианской Республики.

"Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провел в среду в Каракасе важную встречу с представителями МКГ, учрежденной 7 февраля в Уругвае в соответствии с указаниями президента Николаса Мадуро, целью которых является сохранение мира в стране", - говорится в сообщении.

По информации МИД, на встрече Арреаса "напомнил о необходимости создать механизм для национального диалога без выдвижения условий и внешнего вмешательства".

7 февраля в уругвайской столице прошла первая встреча МКГ по ситуации в Венесуэле, в которой приняли участие ряд стран ЕС, Мексика, Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. Представители властей Венесуэлы и оппозиции на мероприятии отсутствовали. По итогам встречи участники обещали обеспечить международные гарантии для проведения новых президентских выборов в стране и гарантировать скорейшую доставку гуманитарной помощи.

Боливия и Мексика не присоединились к итоговому заявлению, Мадуро заявил, что Каракас не признает этот документ.