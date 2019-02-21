МИД Венесуэлы обвинил США в подготовке незаконных действий в странах Карибского бассейна

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство США планирует использовать территорию стран Карибского бассейна для противозаконных операций, целью которых является свержение правительства Венесуэлы. С таким утверждением выступил в среду МИД южноамериканской республики.

"Венесуэла выражает свое беспокойство в связи с убедительными свидетельствами того, что США используют территорию некоторых стран Карибского бассейна для планирования и организации противозаконных и террористических операций в рамках своей стратегии по свержению законных властей [Венесуэлы] и приведению к власти марионеточного правительства путем прямой интервенции в Венесуэлу", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По словам МИД, Каракас связался "с властями Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и ряда островных государств, чтобы предупредить их".

В среду вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что республика закрывает морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля.

По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.