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СМИ: экс-министра обороны Республики Корея приговорили к двум с половиной годам тюрьмы

Ким Гван Чжин приказал своим подчиненным организовать онлайн-кампанию в поддержку консервативного правительства президента Пак Кын Хе

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный суд Сеула приговорил в четверг бывшего министра национальной обороны Республики Корея Ким Гван Чжина к двум с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал YTN.

Суд установил, что Ким Гван Чжин приказал своим подчиненным из управления кибернетических операций организовать онлайн-кампанию в поддержку консервативного правительства президента Пак Кын Хе. В результате на различных форумах было опубликовано более 9 тыс. постов соответствующего содержания.

Бывший министр обороны, возглавлявший ведомство в 2010-2014 годах, также признан виновным в попытках помешать внутреннему расследованию злоупотреблений, связанных с финансированием секретных операций.

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