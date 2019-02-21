СМИ: саммит Ким Чен Ына с Трампом могут сократить до одного дня

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Саммит в Ханое лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченный на 27-28 февраля, может быть сокращен до одного дня. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на несколько источников в политических кругах Вьетнама и США.

По их данным, ранее планировалось, что лидеры будут общаться друг с другом 27 и 28 февраля, однако планы поменялись, и теперь, скорее всего, Ким Чен Ын и Трамп ограничатся лишь одними сутками.

В подтверждение этой версии телеканал приводит имеющийся в его распоряжении план пребывания в Ханое американской делегации. В соответствии с документом, Трамп 27 февраля проведет встречи с руководством Вьетнама, а переговоры с Ким Чен Ыном запланированы на следующий день.

Опрошенные телеканалом эксперты разошлись во мнениях о причинах таких изменений. По мнению одних, это может говорить о том, что США и КНДР не смогли договориться о денуклеаризации. Другие специалисты, напротив, считают, что все вопросы уже согласованы в ходе предварительных консультаций, а потому лидерам двух стран остается только пообщаться друг с другом и подписать уже готовое соглашение, на что не потребуются два дня.