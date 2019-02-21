Тимошенко потребовала в суде обязать Порошенко соблюдать закон о выборах на Украине

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко через суд пытается доказать, что действующий глава государства Петр Порошенко использует свою должность для бесплатной агитации на телевидении в нарушение закона о выборах, в связи с чем ЦИК должен вынести ему предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба партии "Батьковщина".

"В иске лидера "Батькивщины" говорится о том, что 9 февраля во время форума "Открытый диалог" во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты представил свою предвыборную программу. Его выступление бесплатно транслировали три телевизионных канала - "112 [Украина]", "5 канал" и "Прямой", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По мнению "Батькивщины", этот факт свидетельствует о нарушении Порошенко закона о выборах, так как действующий президент оказался в более выгодном по сравнению с другими кандидатами положении. "У нас есть один кандидат, который всем рассказывает, что он самый честный, что самое главное в жизни - это реальные дела, а не лживые обещания, что он легальный миллиардер. Но при этом он не желает платить за агитацию, в частности, телевизионным каналам. Это ставит всех остальных кандидатов по сравнению с ним в неравное положение", - процитировали в партии заявление представителя истца, депутата Верховной рады от "Батькивщины" Сергея Власенко.

Он добавил, что на сайте главы государства форум "Открытый диалог" позиционировался как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты. "Петр Порошенко использует свое положение, он агитирует за себя не за средства избирательного фонда, а за счет телеканалов, которые его часами транслировали, то есть мы имеем, по сути, бесплатное использование СМИ для собственной агитации с использованием должности президента Украины", - пояснил Власенко. Депутат подчеркнул, что это необходимо расценивать как нарушение закона о выборах, на которое Центризбирком страны должен отреагировать. "Если суд захочет увидеть очевидные вещи, то это будет основанием для того, чтобы по меньшей мере ЦИК объявил кандидату Порошенко предупреждение и зафиксировал факт неравенства при агитации кандидатов на пост президента", - настаивает он.

Накануне Шестой апелляционный административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Петром Порошенко своей должности для незаконной агитации. Ранее Тимошенко обвиняла избирательный штаб действующего президента в подкупе избирателей. В свою очередь спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявлял, что лидер "Батькивщины" пытается таким образом "дискредитировать команду Петра Порошенко".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44. По данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов: за него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором - 19%. При этом приблизительно равные шансы выйти во второй тур имеют действующий президент Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,5% и 13,8%). Согласно этому опросу, во втором туре Зеленский побеждает как Порошенко (32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% опрошенных готовы отдать голос за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко). В том случае, если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, они, по мнению социологов, имеют почти равные шансы на победу (22,4% и 20,0%).