{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

СМИ: четыре британских министра потребовали от Мэй отложить дату Brexit

Как сообщает The Sun, в противном случае министры пригрозили главе правительства "бунтом"

ТАСС, 21 февраля. Четыре влиятельных министра правительства Великобритании потребовали от премьера Терезы Мэй отложить дату Brexit, чтобы избежать выхода страны из ЕС без соглашения с европейскими партнерами. Об этом сообщила в четверг газета The Sun.

На эту тему
Тут так дождливо и туманно, сэр, не выпить ли нам чаю за королеву? Пять мифов об Англии

В противном случае, по сведениям газеты, министры пригрозили премьеру Мэй "бунтом" и сообщили, что на будущей неделе проголосуют в парламенте в поддержку инициативы о передаче вопроса переноса срока Brexit на рассмотрение парламента. По данным The Sun, с призывом к премьеру выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл.

Газета приводит слова одного из министров: "Премьер-министр стоит перед выбором, и ей это ясно дали понять. Либо она снимет с повестки дня [выход из ЕС] без сделки и продлит срок статьи 50 (положение Лиссабонского договора о Европейском союзе, которое устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС - прим. ТАСС), либо она должна будет уволить многих из нас, и все равно она потерпит поражение".

Поправку к закону о Brexit, которую угрожают поддержать министры, предложили депутат-лейборист Иветт Купер и ее коллега-консерватор Оливер Летуин. Голосование по ней состоится в Палате общин 27 февраля. Чтобы получить силу закона, инициатива Купер должна быть одобрена обеими палатами британского парламента.

Если это произойдет, то 13 марта (если к тому моменту сделка с ЕС по-прежнему не будет одобрена Палатой общин) депутаты получат право проголосовать о том, должна ли Великобритания покинуть ЕС без сделки (такой вариант едва ли будет одобрен законодателями), а также о том, необходим ли перенос сроков Brexit. При этом новую дату должен будет определить кабинет Мэй, тогда как в предыдущей версии законопроекта речь шла о переносе Brexit на девять месяцев.

Как ранее пояснила сама Купер, цель ее предложения - не допустить ситуации, при которой окончательное решение о Brexit будет приниматься меньше чем за две недели до 29 марта, когда страна должна официально покинуть ЕС. Лейбористы опасаются, что, затянув переговоры и ожидая уступок либо от Брюсселя, либо от Палаты общин, кабинет Мэй, сам того не желая, в конечном итоге спровоцирует Brexit без сделки, чреватый негативными последствиями для британской экономики. Как отмечает газета The Guardian, инициативу лейбористов готовы поддержать консерваторы, выступающие против Brexit.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
Кризис на Украине
Глава ДНР заявил о готовности вести прямой диалог с Киевом для достижения мира в Донбассе
Денис Пушилин также обратился к гарантам минских соглашений Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону с просьбой оказать влияние на президента Украины
Читать полностью