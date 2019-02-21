Глава ДНР заявил о готовности вести прямой диалог с Киевом для достижения мира в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы вести прямой диалог с Киевом для достижения мира в Донбассе. Об этом в четверг заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

"Донбасс последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске, всячески поддерживаем инициативу украинских оппозиционных политиков, направленную на интенсификацию переговоров. Выражаем готовность к прямому диалогу с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира на Украине и в Донбассе", - сказал он.

Пушилин также обратился к гарантам минских соглашений - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать влияние на президента Украины Петра Порошенко и содействовать организации прямых и продуктивных переговоров.

Прямые переговоры представителей республик Донбасса (ДНР и ЛНР) с Киевом по политическому урегулированию ситуации в регионе - одно из основных требований минских соглашений, гарантами которых выступают лидеры "нормандской четверки" (Германии, России, Украины и Франции).