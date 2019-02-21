Boeing продемонстрировала экспериментальный лазер на выставке IDEX 2019

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Экспериментальный лазер, уничтоживший малоразмерный беспилотный летательный аппарат (БЛА), продемонстрирован на выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 на стенде корпорации Boeing, развернутом в национальном павильоне Соединенных Штатов.

Здесь же представлен и сам аппарат, который в полете был обнаружен, захвачен на сопровождение наземным лазером, а затем прожжен лазерным пучком. Корпорация Boeing продемонстрировала корреспонденту ТАСС видеофильм, на котором зафиксирован процесс поражения БЛА и его падения после воздействия лазерного пучка. При этом представитель корпорации отказался предоставить дополнительную информацию по видеопрезентации.

Как стало известно корреспонденту ТАСС на выставке, работы Вооруженных сил США и в частности Военно-морских сил США в области разработки высокомощных военных лазеров достигли уровня, который позволяет противодействовать определенным типам надводных и воздушных целей на дальности около 1,6 км и начать их развертывание на боевых кораблях через несколько лет. Более мощные корабельные лазеры, которые будут готовы к развертыванию в последующие годы, смогут обеспечить надводным кораблям ВМС США возможность противодействия надводным и воздушным целям на дальностях около 16 км. Эти лазеры смогут, помимо выполнения других задач, обеспечить для боевых кораблей противоракетную оборону на последнем рубеже против определенных типов баллистических ракет, включая новую китайскую баллистическую противокорабельную ракету ASBM (anti-ship ballistic missile).