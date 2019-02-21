Китай выступает за пересмотр Совбезом ООН резолюций по КНДР

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо инициировать обсуждения о пересмотре отдельных положений резолюций по КНДР. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона смягчить санкции в отношении КНДР при условии, что Пхеньян первым предпримет шаги по денуклеаризации.
"Китай всегда поддерживал ведение диалога между США и КНДР. Мы ожидаем, что второй саммит между лидерами двух стран пройдет успешно, а его результаты послужат новым толчком для денуклеаризации Корейского полуострова", - указал он.
"В текущей ситуации Китай полагает, что СБ ООН необходимо повторно рассмотреть возможность ведения дискуссий относительно обратимых положений резолюций по КНДР", - сказал Гэн Шуан.
"КНР всегда придерживалась позиции о необходимости строго, должным образом и в полной мере исполнять условия соответствующих резолюций СБ ООН всеми сторонами. Как соблюдение санкционного режима, так и содействие политическому урегулированию являются требованиями резолюции Совбеза ООН, однако нельзя намеренно пренебрегать одним в противовес другому", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что хотел бы снять американские санкции с КНДР, но власти этой страны должны первыми пойти навстречу. "Санкции США все еще на месте. Я бы хотел снять их, но сначала должен увидеть шаги навстречу с другой стороны", - сказал американский лидер во время выступления перед журналистами в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама с 27 по 28 февраля. Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам саммита лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.