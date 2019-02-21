Китай выступает за пересмотр Совбезом ООН резолюций по КНДР

"Китай всегда поддерживал ведение диалога между США и КНДР. Мы ожидаем, что второй саммит между лидерами двух стран пройдет успешно, а его результаты послужат новым толчком для денуклеаризации Корейского полуострова", - указал он.

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо инициировать обсуждения о пересмотре отдельных положений резолюций по КНДР. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона смягчить санкции в отношении КНДР при условии, что Пхеньян первым предпримет шаги по денуклеаризации.

"В текущей ситуации Китай полагает, что СБ ООН необходимо повторно рассмотреть возможность ведения дискуссий относительно обратимых положений резолюций по КНДР", - сказал Гэн Шуан.

"КНР всегда придерживалась позиции о необходимости строго, должным образом и в полной мере исполнять условия соответствующих резолюций СБ ООН всеми сторонами. Как соблюдение санкционного режима, так и содействие политическому урегулированию являются требованиями резолюции Совбеза ООН, однако нельзя намеренно пренебрегать одним в противовес другому", - подчеркнул дипломат.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что хотел бы снять американские санкции с КНДР, но власти этой страны должны первыми пойти навстречу. "Санкции США все еще на месте. Я бы хотел снять их, но сначала должен увидеть шаги навстречу с другой стороны", - сказал американский лидер во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама с 27 по 28 февраля. Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам саммита лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.