Пушилин призвал ФРГ и Францию поддержать украинских политиков, отстаивающих мир в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона как гарантов минских соглашений поддержать инициативы оппозиционных украинских политиков, выступающих за мирное урегулирование на востоке Украины.

В заявлении, с которым он выступил в четверг в Донецке, отмечается, что внутриполитический кризис на Украине, связанный с предстоящими там 31 марта президентскими выборами, напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в Донбассе.

"Националистические батальоны и Вооруженные силы Украины намеренно обостряют ситуацию в Донбассе и на юго-востоке страны, к линии соприкосновения сторон стягивается артиллерия и бронетехника, украинские спецслужбы организуют и проводят теракты на объектах жизнеобеспечения Донбасса, - отметил глава ДНР. - Украинская армия по указанию [президента Украины Петра] Порошенко усилила обстрелы городов и поселков Донбасса, расположенных у линии разграничения, продолжают гибнуть мирные жители, разрушаются дома и детские сады".

Таким образом, по словам Пушилина, киевская власть накануне выборов пытается отвлечь избирателей от внутренних проблем, экономического коллапса, внешнеполитических провалов и возложить вину за все свои ошибки на республики Донбасса (ДНР и ЛНР) и Российскую Федерацию. При этом "западные партнеры Киева и страны НАТО стимулируют киевский режим к продолжению провокаций, игнорированию минских соглашений и обострению конфликта, предоставляя военную поддержку и финансовую помощь", указал он.

В то же время, подчеркивается в заявлении главы ДНР, здоровые политические силы, которые еще остались на Украине и пытаются продвигать политику мирного урегулирования конфликта, подвергаются репрессиям и откровенной физической расправе со стороны украинских спецслужб и ультранационалистов.

"Главная цель [президента Украины Петра] Порошенко - не допустить к выборам сторонников мира на украинской земле и игнорировать минские соглашения, - подчеркнул Денис Пушилин. - Политики и общественные деятели, открыто призывающие "майданную власть" к налаживанию мирного диалога с республиками, уничтожаются".

"Всячески поддерживаем инициативы украинских оппозиционных политиков к интенсификации переговоров и выполнению минских соглашений, - подчеркнул глава ДНР. - Обращаемся к гарантам минских соглашений [канцлеру ФРГ] Ангеле Меркель и [президенту Франции] Эмманюэлю Макрону оказать влияние на Порошенко, содействовать установлению прямых и продуктивных переговоров, поддержать инициативы украинских политиков к выполнению минских соглашений".

Инициативы "Оппозиционной платформы - за Жизнь".

В конце января 2019 года в Киеве прошел съезд новой оппозиционной партии, получившей название "Оппозиционная платформа - За жизнь". Выступая на нем, глава политического совета партии Виктор Медведчук сообщил, что у нее есть свой план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины. Он отметил, что план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям "нормандской четверки" и действующему законодательству Украины.

Буквально через несколько дней после этого Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука, обвинив его в государственной измене.