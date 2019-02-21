Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистке телеканала "Россия-1"

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой. Накануне она прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула, сообщила корреспонденту ТАСС в четверг глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.

"Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - сказала Новицки.

Это уже второй за неделю случай запрета на въезд журналисту российского телеканала. В среду из кишиневского аэропорта была возвращена съемочная группа НТВ, направлявшаяся на интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном. Находящийся в оппозиции к правительству глава республики осудил действия полиции, обвинив кабинет в ограничении доступа журналистов к информации и новом выпаде в адрес РФ.