Белоруссия будет улучшать отношения с НАТО

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белоруссия подтверждает курс на развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, но также видит необходимость в улучшении отношений с государствами-членами НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Белоруссии по итогам состоявшегося в четверг брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества минобороны генерал-майора Олега Воинова с военными атташе, аккредитованными при оборонном ведомстве.

"Присутствующим доведено основное содержание уточненной Концепции международного военного сотрудничества на 2019 - 2023 годы, в рамках которой подтвержден стратегический курс на партнерство с Россией", - отметили в Минобороны.

В Минске также сохраняют "нацеленность на высокий уровень отношений со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, Китайской Народной Республикой и государствами - участниками СНГ". В соответствии с концепцией продекларирована необходимость "поэтапного улучшения отношений со странами - членами НАТО, Евросоюза, другими государствами, которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности белорусского государства, развивают доверительный и равноправный диалог", - заявили в оборонном ведомстве.

Представитель минобороны проинформировал, что Белоруссия продолжает в полном объеме соблюдать свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, укрепления мер доверия и региональной безопасности. В частности, по информации Воинова, в 2018 году обеспечен прием на своей территории 27 мер контроля в отношении соединений и воинских частей Вооруженных сил и проводимой ими военной деятельности.

Глава департамента сообщил, что за три последних года численность белорусской армии не изменилась и находится в пределах, определенных главой государства, - около 65 тыс. человек.