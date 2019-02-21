В Лондоне опровергли слухи об отправке авианосца в Тихоокеанский регион

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опроверг предположения о том, что Лондон направит флагман своих Военно-морских сил (ВМС), авианосец Queen Elizabeth, в Тихоокеанский регион для демонстрации силы Китаю. С такими словами политик выступил в четверг в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

Глава минфина назвал сложными отношения между двумя странами, отметив, что опасения Пекина предполагаемым появлением кораблей британских ВМС в Южно-Китайском море не сделали их лучше. По его словам, у Лондона сейчас нет планов направить новый авианосец в Тихоокеанский регион. "Авианосец не будет в полной боевой готовности еще пару лет. Не было принято никаких решений, даже не велось никаких обсуждений относительно того, куда его можно было бы направить в ближайшее время", - сказал Хаммонд.

Газета The Sun ранее информировала, что вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа отказался от участия в торговых переговорах с Хаммондом из-за заявлений, сделанных главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном. По данным источника издания, в Пекине болезненно отреагировали на слова министра о том, что одним из регионов, куда авианосец Queen Elizabeth выйдет на оперативное задание, будет Тихоокеанский регион, в котором Китай вовлечен в территориальные споры в Южно-Китайском море.

Выступая на прошлой неделе с речью в Королевском институте объединенных родов войск, Уильямсон также заявил о растущей конкуренции между мировыми державами, подчеркнув, что "Китай наращивает современный военный потенциал и свою торговую мощь". При этом Соединенное Королевство, по его словам, "готово применять, где необходимо, жесткую силу для защиты своих глобальных интересов".