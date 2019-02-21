Суд Киева отказал в удовлетворении иска Тимошенко о нарушениях агитации штабом Порошенко

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к другому кандидату, действующему президенту Петру Порошенко относительно нарушений им предвыборной агитации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба суда.

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"Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска Тимошенко. По содержанию ч.1 ст. 58 ЗУ "О выборах президента Украины", к предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента", - говорится в сообщении суда.

По данным суда, исковые требования касались признания противоправными действий Порошенко по проведению предвыборной агитации и установления фактов использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации.

В частности, в сообщении суда говорится, что, "по мнению истца, выступая 14 февраля в Харькове по случаю 85-й годовщины со дня основания АО "Турбоатом", ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата в президенты путем объявления дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы".

В свою очередь представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что поездка Порошенко в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не как кандидат на эту должность. На замечание, что отдельные телеканалы бесплатно транслировали речь Порошенко, в суде отметили, что СМИ вправе сами решать, в какой форме освещать рабочие поездки президента.