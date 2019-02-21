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Ситуация на Корейском полуострове

КНДР отказалась отмечать совместно с Южной Кореей юбилей движения за независимость

Как сообщил представитель министерства Первомартовского движения, в Пхеньяне сослались на "особые обстоятельства"

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. КНДР отклонила в четверг предложение Республики Корея провести совместные мероприятия к столетию Первомартовского движения за независимость. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения.

"Южнокорейская сторона приложила для этого все возможные усилия, но Север официально уведомил нас сегодня о том, что организовать совместное празднование юбилея будет затруднительно", - отметил представитель министерства. По его словам, Пхеньян сослался на "особые обстоятельства", не уточнив, какие именно.

По мнению ряда экспертов, причина нежелания Пхеньяна отмечать эту дату совместно с южнокорейской стороной может заключаться в разной оценке в двух странах роли сформированного в 1919 году корейского правительства в изгнании, которое базировалось в Шанхае.

Договоренность о совместном праздновании юбилейной даты зафиксирована в Пхеньянской декларации, подписанной лидерами двух стран по итогам поездки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в КНДР в сентябре 2018 года.

Первомартовское движение ставило задачу освобождения Кореи от японской оккупации. 1 марта 1919 года 33 корейских патриота зачитали в Сеуле декларацию независимости. Это событие положило начало массовым протестам и акциям неповиновения, продолжавшимся еще год. В них приняли участие около 2 млн корейцев, состоялось более 1,5 тыс. демонстраций. В результате ответных действий японских колониальных властей погибли около 7 тыс. протестующих, более 50 тыс. человек были арестованы.

Однако в результате Япония была вынуждена смягчить свою политику на Корейском полуострове, отказавшись от исключительно силовых методов управления оккупированной территорией.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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