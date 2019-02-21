СБУ проводит обыски на Украине, обвиняя Россию в создании преступной организации

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила в четверг сообщения о проведении обысков по всей стране, но связала их не с деятельностью партии "Батькивщина", а с якобы существующей в стране преступной группировкой с участием граждан РФ.

"В значительной части регионов сегодня проводится более 30 обысков, - сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. - Цель - документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами", - заявил он.

По словам Кононенко, руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Ему якобы подчинялись три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них - координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее. На самом низком уровне, утверждает Кононенко, находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

Ранее сегодня издание "Левый берег" сообщило о проведении обысков у представителей штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации. Обыски проходят в семи областях страны.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал в Facebook доверенное лицо Тимошенко в Запорожье Виталий Рябцев.