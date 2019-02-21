Климкин: Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, хотя это не является "панацеей". Об этом сказал глава украинского МИД Павел Климкин в опубликованном в четверг интервью изданию "Цензор. НЕТ" (издание запрещено на территории РФ).

"В обозримой перспективе мы это сделаем [расторгнем договор по Азову]. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу", - сказал он. При этом он добавил, что если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то "Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции" украинской стороны.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что "расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать".

Договор о сотрудничестве в использовании Азова

Ранее украинский МИД опасался, что разрыв договора с Россией по Азову может привести к новому территориальному спору между странами.

В феврале 2018 года Киев подал иск против РФ в Международный арбитраж по морскому праву в связи с тем, что, по мнению украинской стороны, Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Еще одним поводом для дискуссии по разрыву договоренностей по Азову стал инцидент с украинскими кораблями в Азовском море 25 ноября, когда три судна Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

В декабре 2018 года Киев окончательно законодательно оформил разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. Как отмечают эксперты, это разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ признавал воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, что позволяло двум государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.