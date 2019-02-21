Климкин: Украина должна ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина должна ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства, за исключением России!", - сказал он в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Цензор.НЕТ" (издание запрещено в РФ).

При этом он подчеркнул, что "никакого двойного гражданства с Россией не может быть", поскольку страны находятся "в состоянии войны".

Министр сказал, что "десятки тысяч украинских граждан параллельно имеют паспорта соседних стран". "У нас есть внутренние цифры и по Венгрии, и по Румынии. Это десятки тысяч", - добавил он.

По словам главы МИД, он уже поднимал вопрос о необходимости такого законопроекта, но выразил сомнение, что документ будет готов до выборов. "Я думаю, что разработка проекта и дискуссия могут длиться несколько месяцев. Наработки уже есть. Примерно понятно, какими должны быть критерии".

При этом министр высказал мнение, что "эта дискуссия должна быть не политической, а общественной". "Общество должно это поддержать", - сказал Климкин, но признал, что "есть люди, которые это не поддерживают".

Двойное гражданство

Двойное гражданство на Украине не запрещено, но национальное законодательство его не признает. Вопрос гражданства в стране регламентируют два документа - конституция Украины и закон "О гражданстве". "На Украине существует единственное гражданство. Основания для приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом", - отмечается, в частности, в конституции.

Закон "О гражданстве" также содержит норму о том, что если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. "Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины", - говорится в законе.

В новость были внесены изменения (15:07 мск) - добавлены высказывания П. Климкина