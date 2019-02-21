В Каталонии проходят акции сепаратистов против суда над региональными политиками

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе в четверг утром. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках стартовавшей в автономии всеобщей забастовки.

Как сообщило агентство Europa Press, участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки. Отмечается, что при попытке освободить от протестующих участок дороги в провинции Жирона пострадали семь региональных стражей порядка. Стачка отразится на движении общественного транспорта, работе учебных заведений и медицинских учреждений. Хотя организаторы забастовки, помимо прочего, требуют улучшения условий труда, ее политическая подоплека не скрывается .

В связи с поведением забастовки правительство Каталонии отменило все запланированные на четверг публичные мероприятия. Ожидается, что в течение дня в Барселоне пройдут две крупные акции. Один митинг, который поддержали студенты, начался в 12:00 по местному времени (14:00 мск), на 18:00 (20:00 мск) в каталонской столице запланирована демонстрация, к которой должны присоединиться тысячи человек. К настоящему моменту стражи порядка задержали за нарушение правопорядка двух человек.

Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Прошлая массовая демонстрация сторонников независимости Каталонии состоялась 16 февраля. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 200 до 500 тыс. человек.