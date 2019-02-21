Украина предложила членам ГУАМ ввести уголовное наказание за "незаконный" въезд в Крым

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина предложила странам-участницам ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) внести в законодательство норму об уголовной ответственности за въезд в Крым не с ее территории. Об этом сообщил прокурор так называемой прокуратуры Крыма (входит в Генеральную прокуратуру Украины) Гюндуз Мамедов.

"Предлагаем международной организации ГУАМ внести в свое законодательство норму о нарушении правил въезда и выезда с данной территории. У нас это уже уголовное преступление. И тогда, если, например, гражданин Грузии незаконно въедет в оккупированный Крым, он совершит преступление и может быть привлечен к ответственности у себя на родине", - сказал Мамедов в интервью украинскому изданию "theБабель", опубликованном в четверг.

По словам прокурора, партнеры Украины по ГУАМ сейчас "рассматривают это предложение".

Украина считает Крым своей оккупированной территорией. Въезд на полуостров Киев признает законным, только если он осуществляется через украинские пункты пропуска.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.