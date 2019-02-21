Reuters: новая политическая декларация по Brexit будет принята на саммите ЕС 21-22 марта

ТАСС, 21 февраля. Текст совместной политической декларации между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией о будущих отношениях, которая позволит найти решение по спорному вопросу границы Соединенного Королевства с Ирландией, будет формально одобрен на саммите ЕС, который пройдет 21-22 марта. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По сведениям агентства, Евросоюз до 28 февраля предоставит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй общие положения по новому документу, который называют "параллельной декларацией" или "интерпретационным инструментом" по "бэкстопу" - защитному механизму, призванному не допустить появления границы на острове Ирландия.

В среду глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил в интервью агентству Bloomberg, что новая совместная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании с ЕС находится в процессе разработки. Он подчеркнул, что договор о Brexit пересмотру не подлежит, однако его можно будет интерпретировать или дополнить формулировками, которые могут удовлетворить Евросоюз.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" и заменить его альтернативным вариантом. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.