Президент Казахстана заявил, что правительство республики должно уйти в отставку

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг заявил о необходимости отставки правительства республики.

"Я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач", - говорится в заявлении Назарбаева, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Он отметил, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

"Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет", - пояснил свое решение Назарбаев.

По его словам, в результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. "На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику", - подчеркнул президент Казахстана.