Guardian сообщила о строительстве стены вокруг Шарм-эш-Шейха

ТАСС, 21 февраля. Газета The Guardian утверждает, что власти Египта начали работы по строительству бетонной стены вокруг курортного города Шарм-эш-Шейх. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте издания во вторник.

По его данным, целью этого проекта является привлечение туристов. Как отмечает газета, несмотря на приведенные доказательства в виде фотоснимков, губернатор египетской провинции Южный Синай генерал Халед Фуда отверг сведения о возведении стены. "Это не стена, кто сказал вам, что это стена. У нас нет стены", - заявил Фуда. По его словам, проект состоял из сочетания высоких бетонных заграждений и не менее 37 км колючей проволоки с четырьмя входами для доступа в город. Губернатор добавил, что ограждение призвано "украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх. "Мы делаем это для будущего. Проект поможет Шарм-эш-Шейху компенсировать потерянные доходы от туризма", - приводит издание слова Фуды.

Как указывает издание, фото и видео снимки демонстрируют строительство бетонного заграждения высотой до шести метров, которое, как опасаются местные жители, окружит город. Отмечается, что подобные планы по возведению стены вокруг курортного города рассматривались в 2005 году, но были отменены.

Согласно словам местного жителя, КПП и камеры уже окружили город для обеспечения безопасности. "Для нас, жителей, это смешно. Красота места скрыта забором. Шарм-эш-Шейх известен своими горами и пустыней - это убьет весь вид, - приводит The Guardian слова местного жителя, - Этот барьер безопасности не изменит ситуацию, он просто будет раздражать людей и не остановит терроризм. Это шутка. Любой турист, выезжающий за пределы города, будет беспокоиться, что он не в безопасности - это повлияет на туризм".

Как отмечает издание туристический поток в Египет упал после трагедии на Синайской полуострове, где 31 октября 2015 года разбился российский самолет авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 224 человека.