Посол США: Польша получит предложение об американском военном присутствии через 60-90 дней

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. США готовятся представить Польше предложение, касающееся их военного присутствия в республике. Как заявила в интервью польскому порталу "Виртуальная Польша" посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер, оно будет направлено через 60-90 дней.

"Мы еще не завершили переговоры, но уже близки. Я убеждена, что поляки будут очень довольны пакетом, который мы в итоге предложим. Мы будем готовы в течение 60, максимум 90 дней", - сказала она. "Польша получит многое из того, чего хочет, потому что она этого заслуживает", - заверила посол.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это постоянная военная база, Мосбахер указала, что "в Польше уже существуют несколько мест дислокации американской армии". "Некоторые из них очень важны. Не знаю, нужно ли создавать новые. Настоящий вызов заключается в том, чтобы хорошо использовать уже существующие [места дислокации], чтобы они были более эластичными, лучше подготовленными", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Пентагон в марте представит Конгрессу США информацию о необходимости расширения американского военного присутствия в стране.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5 - $2 млн на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.