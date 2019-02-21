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Политический кризис в Венесуэле

Колонна венесуэльской оппозиции направилась к границе с Колумбией за гуманитарной помощью

Сообщается, что Национальная гвардия пыталась заблокировать проезд грузовиков, но позже все же пропустила транспорт

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Колонна сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо направилась из Каракаса к колумбийской границе для получения груза иностранной гуманитарной помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Колонна состоит из трех крытых грузовиков и трех автобусов со сторонниками оппозиции. При выезде из центра Каракаса возник небольшой инцидент - Национальная гвардия пыталась заблокировать проезд грузовиков, но затем все же пропустила их.

Ожидалось, что Гуайдо обратится к журналистам перед выездом, однако этого не произошло. Пока неизвестно, направился ли он сам к колумбийской границе и находится ли в одном из автобусов.

Планируется, что колонна проследует к пункту пропуска у колумбийского приграничного города Кукута. Дорога туда занимает около 12 часов в одну сторону.

Ранее Гуайдо заявил, что оппозиция сделает все необходимое, чтобы обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи 23 февраля.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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