Колонна венесуэльской оппозиции направилась к границе с Колумбией за гуманитарной помощью

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Колонна сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо направилась из Каракаса к колумбийской границе для получения груза иностранной гуманитарной помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна состоит из трех крытых грузовиков и трех автобусов со сторонниками оппозиции. При выезде из центра Каракаса возник небольшой инцидент - Национальная гвардия пыталась заблокировать проезд грузовиков, но затем все же пропустила их.

Ожидалось, что Гуайдо обратится к журналистам перед выездом, однако этого не произошло. Пока неизвестно, направился ли он сам к колумбийской границе и находится ли в одном из автобусов.

Планируется, что колонна проследует к пункту пропуска у колумбийского приграничного города Кукута. Дорога туда занимает около 12 часов в одну сторону.

Ранее Гуайдо заявил, что оппозиция сделает все необходимое, чтобы обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи 23 февраля.