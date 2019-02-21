Суд обязал открыть дело о подготовке покушения на украинского политика Виктора Медведчука

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Суд на Украине обязал правоохранительные органы открыть уголовное дело в связи с информацией о подготовке покушения на руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сам Медведчук сообщил в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

"Как раз сегодня суд по обращению народного депутата [Василия] Нимченко [принял решение] о том, чтобы внести в реестр уголовное производство, связанное с якобы подготовкой в отношении меня покушения, направленного на физическую ликвидацию, и начать уголовное расследование", - сказал Медведчук.

Он также сообщил, что информация о якобы покушении на него звучала еще с 2016 года, в том числе от ряда украинских депутатов и представителей радикальных организаций. Политик заявил, что он относится к этому серьезно. "Конечно же, воспринимаю серьезно, но понимаю, что это результат того, что многим у нас в стране и, в первую очередь, власти не подходит моя политическая деятельность, моя позиция, в том числе и по мирному урегулированию в Донбассе, по восстановлению экономических отношений с Россией, радикального изменения экономического курса нашей страны", - отметил он.

Медведчук предположил, что это может быть не только информационным давлением на него, но и давлением с целью запугивания и отказа от собственной политической позиции, а также с целью принуждения покинуть Украину.

Пресс-секретарь министерства госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Попов сообщил в четверг, что ведомство располагает информацией о подготовке спецслужбами Киева покушений на ряд известных украинских политиков, в том числе на Медведчука. По словам Попова, основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются "слежкой за потенциальными жертвами".