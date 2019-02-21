Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Ханое пройдет в таком же формате, как и в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое 27-28 февраля пройдет в таком же формате, как и саммит США - КНДР в Сингапуре в прошлом году. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации на телефонном брифинге для журналистов.

"Я могу сказать, что по формату это будет напоминать то, что мы видели в июне прошлого года, 12 июня, в Сингапуре. У двух лидеров будет возможность встретиться один на один, вместе пообедать, принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате", - сказал он.

"Речь будет идти в конечном счете о денуклеаризации КНДР, это уже было согласовано сторонами, и это главная цель, которую президент Трамп стремится достичь этим саммитом", - подчеркнул ведущий брифинга. "Это важный шаг в сторону этой конечной цели", - отметил он.

"Кроме того, президент Трамп стремится после того, как он по сути растопил лед с Ким Чен Ыном в июне, более детально поговорить о будущем, которое может быть у КНДР, если она выполнит свои обещания по окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации", - добавил представитель администрации.

О переговорах

США и КНДР продолжают переговорный процесс в преддверии саммита. В настоящее время стороны прорабатывают совместное заявление, которое будет сделано по его итогам, сообщил представитель американской администрации.

"В настоящее время мы обсуждаем ряд вопросов с КНДР. Я не буду вдаваться в подробности, на каком этапе они находятся. Мы усердно работаем над совместным заявлением, в котором будут отражены все инициативы саммита в Сингапуре, но пока не готовы раскрывать подробности", - заявил он.

По его словам, успех переговоров зависит не только от личных встреч двух лидеров. Представитель администрации опроверг информацию о том, что лидер КНДР выражал недовольство переговорами с главой Госдепартамента Майклом Помпео. "Госсекретарь и глава КНДР ранее проводили замечательные переговоры в октябре", - отметил он. "У меня и госсекретаря также сложились хорошие контакты с представителями КНДР", - сказал представитель администрации США.

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