Медведчук назвал пиар-акцией заявления о скором вступлении Украины в НАТО

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Заявления о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время является не более чем пиар-акцией. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - за Жизнь" Виктор Медведчук.

"[Президент Украины Петр] Порошенко заявляет, что мы можем вступить в НАТО в течении четырех-пяти лет <...> Вступление Украины в НАТО - это билет на войну с Россией. Нас в НАТО не ждут и мы к вступлению не готовы. Подобные заявления о вступлении через несколько лет - это не более чем пиар- акция, эта акция усиливает раскол в нашем обществе", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Медведчук добавил, что украинский закон о закреплении в конституции курса в ЕС и НАТО, который вступил в силу в четверг, внесен "с целью отвести внимание людей от тарифного геноцида, криминального произвола, той ситуации, которая сложилась в экономической, в социальной сфере, те проблемы, которые реально надо решать". "Поэтому я отношусь к этому отрицательно. Кроме вреда части населения страны, это ничего не принесет", - подчеркнул политик.

21 февраля вступил в силу закон о закреплении в конституции курса в ЕС и НАТО, подписанный президентом страны Петром Порошенко 19 февраля.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 Основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.