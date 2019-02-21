Украина не пустила на свою территорию почти 1,4 тыс. россиян с начала года

КИЕВ, 21 февраля. Почти 1400 граждан России не впустили на Украину с начала 2019 года. Об этом сообщил в четверг помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"Мы не пропустили на Украину с начала 2019 уже почти 3 тыс. иностранцев",- приводит его слова агентство УНН. Из этого числа почти 1,4 тыс. человек являются гражданами РФ.

Начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 8 февраля сообщал, что Украина с начала года не пустила в страну более 1,1 тыс. россиян.

С 26 ноября по 26 декабря 2018 года в стране действовал режим военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. В связи с введением военного положения россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на украинскую территорию. В Госпогранслужбе заявляли, что за время действия режима на Украину не смогли попасть около 1,65 тыс.граждан РФ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря после отмены военного положения сохранил ограничения на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.