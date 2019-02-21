Генсек ООН заявил президенту Украины о поддержке усилий нормандского формата

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявил о своей поддержке нормандского формата. Об этом сообщили в четверг во всемирной организации.

"Генсек вновь заявил о поддержке ООН нормандского формата, трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других усилий по мирному урегулированию конфликта в восточной Украине", - отметили в организации.

Кроме того, сообщается, что Гутерриш и Порошенко "обменялись мнениями по сотрудничеству ООН с Украиной".

При этом ранее в пресс-службе президента Украины сообщили, что он обсудил с генсеком развертывание миссии ООН в Донбассе, однако в сообщении пресс-службы ООН этого не уточняется.

"Генеральный секретарь и президент обсудили последнее развитие ситуации в восточной Украине и в районе Черного и Азовского моря, - говорится в сообщении секретариата всемирной организации. - Они также обменялись мнениями по гуманитарной ситуации и правам человека".

В среду Порошенко принял участие в заседании Генассамблеи, созванном по украинской инициативе. В своем выступлении постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинского лидера в использовании площадки ГА для своей предвыборной кампании.