Приговор Манафорту вынесут 8 марта

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в штате Вирджиния в четверг назначил на 8 марта вынесение приговора бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. С постановлением корреспондент ТАСС ознакомился в электронной базе суда города Александрия (штат Вирджиния).

Кто такой Пол Манафорт и в чем его обвиняют

"Назначить вынесение приговора по делу обвиняемого [Манафорта] на 8 марта 2019 года в 09:00 (17:00 мск)", - говорится в распоряжении судьи Томаса Эллиса.

В конце января он отложил оглашение приговора на неопределенный срок. Оно должно было состояться 8 февраля. Согласно постановлению, причина тогда заключалась в том, что одновременно дело против Манафорта рассматривается также в суде Вашингтона. В начале февраля суд округа Колумбия назначил на 13 марта вынесение приговора Манафорту.