Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы закроют сухопутную границу с Бразилией. Об этом сообщил в четверг президент республики Николас Мадуро.

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"Начиная с 20:00 (03:00 мск пятницы), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в Periscope.

По словам Мадуро, закрытие границы является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны. "Граница будет закрыта до дальнейшего распоряжения", - добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Бразилии Отавиу Сантана ду Регу Баррус сообщил, что правительство республики создает специальную группу, которая займется доставкой предназначенной для Венесуэлы гуманитарной помощи к границе с этой страной. По просьбе венесуэльской оппозиции гуманитарную помощь республике также планируют передать и другие страны.

Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

В ходе выступления президент Венесуэлы также заявил, что не исключает полного закрытия границы республики с Колумбией. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Я не хочу принимать это решение, но я рассматриваю [такую возможность]. Полное закрытие границы с Колумбией. Я рассматриваю это", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы также возложил ответственность за любые инциденты на границе на своего колумбийского коллегу Ивана Дуке. "Мы надеемся, что он не будет выполнять приказы [президента США] Дональда Трампа и не попытается разжечь насилие на границе. Я возлагаю на Дуке ответственность за любое насилие на границе [колумбийского города] Кукута и Венесуэлы. Он несет ответственность за провокации колумбийской стороны", - сказал венесуэльский лидер.

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