Число пострадавших во время акций сторонников независимости Каталонии возросло до 46

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 46 человек пострадали в четверг в Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщили в службе медицинской помощи автономии и в пресс-службе каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра). Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

Каталонские медики заявили, что к ним за помощью обратились 37 человек, в том числе семеро правоохранителей. При этом корреспонденту ТАСС в Моссос д'Эсквадра объяснили, что всего пострадали не менее 16 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, там уточнили, к настоящему моменту были задержаны трое участников демонстраций.

Акции сторонников независимости Каталонии начались в регионе в четверг утром. Митингующие выступают против судебного процесса над региональными сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках стартовавшей в автономии всеобщей забастовки. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.

Слушания по делу лидеров сепаратистского процесса начались 12 февраля. Перед Верховным судом Испании предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.