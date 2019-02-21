На Украине суды вынесли первые 29 решений о правонарушениях в ходе избирательного процесса

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Суды Украины вынесли первые 29 решений о наложении штрафов за правонарушения, связанные с предстоящими выборами президента страны. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"У нас сегодня уже есть первые решения суда о наложении штрафов за правонарушения, связанные с избирательным процессом. Их пока немного. В судах было рассмотрено 38 административных дел, по 29 есть решение о наложении штрафов на общую сумму 4,5 тыс. гривен ($167)",- приводит его слова пресс-служба ведомства.

Советник министра Иван Варченко добавил, что с начала избирательного процесса на Украине зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, по 74 из них начаты уголовные дела.

Ранее в МВД Украины создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. Полиция фиксирует нарушения, оглашает их и передает в Центризбирком, который может предупреждать, снимать кандидата и принимать другие меры. В полиции также заявляли, что оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет расцениваться как подкуп.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата на этот пост.