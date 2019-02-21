Экс-премьер Казахстана поблагодарил президента за доверие

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в четверг поблагодарил президента республики Нурсултана Назарбаева за доверие, оказанное ему во время работы главой кабмина. Об этом говорится в заявлении Сагинтаева, размещенном на сайте премьер-министра Казахстана.

"Хочу поблагодарить Елбасы [лидера нации], президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева за высокое доверие, которое мне было оказано все эти два с половиной года работы премьер-министром страны", - отметил Сагинтаев, занимавший пост главы кабмина с сентября 2016 года.

Ранее в четверг президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра глава государства возложил на Аскара Мамина.

Члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.