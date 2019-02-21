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Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Колумбии призвал Россию и Китай поддержать процесс демократизации Венесуэлы

Карлос Ольмес Трухильо отметил, что "это уважительный призыв, потому что речь идет о двух странах, с которыми Колумбия имеет прекрасные отношения"

БОГОТА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что Богота приглашает Москву и Пекин оказать поддержку процессу демократизации, который в настоящее время происходит в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал во время интервью газете El Colombiano.

"Мы приглашаем Россию и Китай поддержать, в условиях региональных реалий, процесс демократизации, который происходит в Венесуэле. Это уважительный призыв, потому что речь идет о двух странах, с которыми Колумбия имеет прекрасные отношения", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, готова ли Колумбия принять американские войска для вторжения в Венесуэлу, глава колумбийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Богота "поддерживает только политические и дипломатические действия [относительно Венесуэлы]".

 

Теги
КолумбияВенесуэлаРоссияКитайПолитический кризис в Венесуэле
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