Глава МИД Колумбии призвал Россию и Китай поддержать процесс демократизации Венесуэлы

БОГОТА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что Богота приглашает Москву и Пекин оказать поддержку процессу демократизации, который в настоящее время происходит в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал во время интервью газете El Colombiano.

"Мы приглашаем Россию и Китай поддержать, в условиях региональных реалий, процесс демократизации, который происходит в Венесуэле. Это уважительный призыв, потому что речь идет о двух странах, с которыми Колумбия имеет прекрасные отношения", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, готова ли Колумбия принять американские войска для вторжения в Венесуэлу, глава колумбийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Богота "поддерживает только политические и дипломатические действия [относительно Венесуэлы]".