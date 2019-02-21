СМИ: глава МИД Израиля не стал извиняться за слова о польском участии в Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац не стал в четверг извиняться за свои высказывания о причастности поляков к Холокосту, как того ранее потребовала от него Варшава.

"Я не сожалею о том, что сказал о польском участии в Холокосте. Многие поляки сотрудничали с нацистами", - приводит 13-й канал израильского телевидения высказывания Каца.

18 февраля Польша из-за высказываний Каца отказалась от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, которая была запланирована на 19 февраля в Иерусалиме. Польский премьер Матеуш Моравецкий тогда же назвал слова Каца недопустимыми и расистскими. Он потребовал от властей Израиля решительной реакции.

17 февраля сам Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим из-за публикации в израильских СМИ слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Комментируя ситуацию вокруг слов Нетаньяху, Кац тогда заявил, что "премьер-министр выразился ясно" и добавил, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери".